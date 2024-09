Marialvas e O. Hospital conhecem adversários na Taça de Portugal na quarta-feira

O sorteio da 3.ª eliminatória da Tça de Portugal acontece esta quarta-feira, a partir das 14H00, na Cidade do Futebol. A Associação de Futebol de Coimbra (AFC) estará representada pelo Marialvas e O. Hospital, formações que carimbaram ontem a passagem à 3.ª ronda da “prova rainha” do futebol português.

A 3.ª eliminatória já vai contar com a presença de todos os conjuntos da 1.ª Liga. De acordo com o calendário de provas, os encontros desta ronda vão ser disputados no fim de semana de 19 e 20 de outubro.

O sorteio de quarta-feira pode ser acompanhado no canal de Youtube da Federação Portuguesa de Futebol. De recordar que, na 2.ª eliminatória, o Marialvas (Campeonato de Portugal) deixou pelo caminho o Tondela (2.ª Liga), graças a uma vitória caseira, no Complexo Desportivo de Febres, 2-1, enquanto o O. Hospital (Liga 3) eliminou o Machico (Campeonato de Portugal ), triunfo 2-0, no Estádio Municipal de Tábua. Académica/SF, Académica/OAF, Tocha e União 1919 perderam e foram eliminados na 2.ª ronda da competição.