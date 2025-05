Marcelo recebe Rei de Espanha e Presidente de Itália em Coimbra na próxima semana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber na próxima semana, em Coimbra, o Rei de Espanha, Felipe VI, e o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, por ocasião da 18.ª cimeira Cotec Europa.

Esta informação consta de uma nota hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet. A Cotec Europa reúne as associações empresariais

Segundo a Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa estará em Coimbra com o Rei de Espanha e o Presidente de Itália na terça e na quarta-feira.

Na quarta-feira, os três Chefes de Estado participarão na 18.ª cimeira Cotec Europa, “onde empresas, académicos e decisores políticos de Portugal, Espanha e Itália discutirão o futuro da competitividade europeia, entre os quais o professor Mario Draghi”, lê-se na nota.

Na mesma nota, acrescenta-se que “o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidirá igualmente, na Universidade de Coimbra, à cerimónia de entrega de doutoramentos honoris causa a Felipe VI de Espanha e ao Presidente Sergio Mattarella”, que está marcada para terça-feira.

Os encontros Cotec Europa realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal, de forma rotativa, juntando membros das associações empresariais Cotec de cada país.

O encontro de Coimbra acontecerá na última semana de campanha oficial para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

Marcelo Rebelo de Sousa tem participado regularmente nestes encontros com os chefes de Estado de Espanha e de Itália, mas cancelou a sua participação no último, em setembro do ano passado, em Las Palmas, devido aos incêndios em Portugal.