diario as beiras
Nacional

Marcelo adverte que “é preferível ter superavit, por pequeno que seja”

20 de novembro às 22 h05
0 comentário(s)

O Presidente da República advertiu hoje que “é preferível ter um superavit, por pequeno que seja, a ter um défice” em 2026, ano que vai ser “difícil” dado haver lugar ao pagamento de juros de empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em declarações à imprensa à chegada ao Mónaco, para um visita de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, questionado sobre o início do debate e votação na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2026), e a uma semana da votação final, disse que, “se for possível haver uma folga para o ano que vem, é melhor do que não haver folga para o ano que vem, porque já se sabe que cai no ano que vem uma parte dos juros dos empréstimos para o PRR”.

“O ano de 2026 é um ano difícil, porque temos o PRR para ser cumprido até ao final do ano que vem, porque há um atraso no terreno em relação à execução do PRR, mas sobretudo porque há um peso no ano que vem do pagamento de juros de empréstimos […] mas tenho a sensação que todos os protagonistas políticos têm a noção que é preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que são necessidades do momento presente e do futuro imediato e um principio que é um consenso nacional, que é equilíbrio nas contas públicas”, declarou.

O chefe de Estado prosseguiu apontando que atingir esse equilíbrio “significa que é preferível ter para cima do que ter para baixo, é preferível ter um superavit, por pequeno que seja, a ter um défice, no estado atual do mundo”, reportando-se à “insegurança política” que, disse, “significa insegurança económica e financeira”.

O parlamento começou hoje a debater e votar o OE2026 na especialidade, numa maratona que se prolonga por cinco dias e culmina com a votação final global a 27 de novembro.

O parlamento vai debater os artigos e propostas de alteração do OE2026 na parte da manhã e à tarde serão votados, alínea a alínea, num ano em que se voltaram a bater recordes de propostas entregues pelos partidos.

O debate e votações arrancam hoje e prolongam-se por cinco dias, com uma pausa de um dia para as celebrações do 25 de Novembro, estando o encerramento do debate e votação final global marcados para o dia 27 de novembro.

Entre as propostas de alteração destacam-se medidas relacionadas com o aumento das pensões, com propostas de quase todos os partidos, e o fim ou isenção de algumas portagens.

O Governo entregou em 09 de outubro no parlamento o OE2026, na véspera do prazo limite e três dias antes das eleições autárquicas.

No cenário macroeconómico, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.

O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB neste ano e de 0,1% no próximo. Quanto ao rácio da dívida, estima a sua redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.

A proposta foi aprovada na generalidade em 28 de outubro, com os votos favoráveis do PSD e CDS-PP, a abstenção do PS, PAN e JPP e os votos contra do Chega, PCP, IL, Livre e BE.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de novembro

Natal chega amanhã a Coimbra
20 de novembro

Eleições para Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça em 19 dezembro
20 de novembro

Sessão solene marcada para as 10H00 com tempos iguais de intervenção aos do 25 de Abril
20 de novembro

Ordem dos Advogados arquiva averiguação à Spinumviva por suspeitas de procuradoria ilícia

Nacional

Nacional
20 de novembro às 22h13

Eleições para Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça em 19 dezembro

0 comentário(s)
Nacional
20 de novembro às 22h11

Sessão solene marcada para as 10H00 com tempos iguais de intervenção aos do 25 de Abril

0 comentário(s)
Nacional
20 de novembro às 22h08

Ordem dos Advogados arquiva averiguação à Spinumviva por suspeitas de procuradoria ilícia

0 comentário(s)