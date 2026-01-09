diario as beiras

Manuel Claro, com cinco anos, faleceu ontem no serviço de oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra. A criança tinha sido diagnosticada em 2024 com um tumor de Wilms (nefroblastoma). O funeral realiza-se hoje, às 16H00.

“O Manuel partiu hoje (ontem) às 16H15, tranquilo e em paz”, informou ontem o pai, Rui Moreira Claro.

Manuel Claro era aluno do Colégio Rainha Santa Isabel, em Coimbra, tendo passado pela Creche Margarida Brandão, da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra. A luta dos pais desta criança teve impacto no Orçamento de Estado 2026, que consagrou o direito dos pais de crianças com cancro receberem um subsídio por assistência de 100% do salário (antes era de 65%).

O funeral realiza-se hoje, com o velório a ter lugar na Capela de Nossa Senhora de Lurdes, em Coimbra, a partir das 12H00. A missa decorre às 16H00 e segue às 17H00 para o Crematório Municipal de Coimbra, em Taveiro.

 

Autoria de:

redação Diário as Beiras

