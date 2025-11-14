diario as beiras
Coimbra

Manifestação em Coimbra exige reabertura da urgência do Hospital dos Covões

14 de novembro às 19 h48
0 comentário(s)
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

Cerca de duas centenas de pessoas manifestaram-se hoje contra o encerramento do serviço de urgência do Hospital Geral (Covões) da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, ocorrido no início do mês, e exigiram a sua reabertura.

No protesto, que atravessou a ponte de Santa Clara e terminou na Praça 8 de Maio, no centro da cidade de Coimbra, os manifestantes entoaram frases como “Covões sim, encerramento não” e “a saúde é um direito, sem ela nada feito”, além de exibirem faixas.

“Um hospital destes que servia uma população de milhares e milhares de pessoas tem hoje a urgência e um conjunto de serviços clínicos encerrados, num definhamento que é um ataque ao Serviço Nacional de Saúde”, criticou Paulo Anacleto, do Sindicato Enfermeiros Portugueses (SEP), que convocou a manifestação.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (14/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de novembro

União das Freguesias de Coimbra elegeu executivo sem votos do Avançar Coimbra e Chega
14 de novembro

Obras na Casa da Escrita podem atrasar apresentação da programação
14 de novembro

Segredo de justiça invalida acesso aos autos da Operação Influencer mesmo que pedido seja anterior
14 de novembro

Tempestade provoca três despistes e duas quedas de árvore

Coimbra

Coimbra
14 de novembro às 22h40

União das Freguesias de Coimbra elegeu executivo sem votos do Avançar Coimbra e Chega

0 comentário(s)
Coimbra
14 de novembro às 22h14

Obras na Casa da Escrita podem atrasar apresentação da programação

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
14 de novembro às 21h41

Tempestade provoca três despistes e duas quedas de árvore

0 comentário(s)