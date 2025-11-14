Cerca de duas centenas de pessoas manifestaram-se hoje contra o encerramento do serviço de urgência do Hospital Geral (Covões) da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, ocorrido no início do mês, e exigiram a sua reabertura.

No protesto, que atravessou a ponte de Santa Clara e terminou na Praça 8 de Maio, no centro da cidade de Coimbra, os manifestantes entoaram frases como “Covões sim, encerramento não” e “a saúde é um direito, sem ela nada feito”, além de exibirem faixas.

“Um hospital destes que servia uma população de milhares e milhares de pessoas tem hoje a urgência e um conjunto de serviços clínicos encerrados, num definhamento que é um ataque ao Serviço Nacional de Saúde”, criticou Paulo Anacleto, do Sindicato Enfermeiros Portugueses (SEP), que convocou a manifestação.

