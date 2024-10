Mais de um milhão de euros para construir 10 habitações

Vão ser construídas em Mortágua 10 habitações para arrendamento a custos acessíveis, cujo investimento é superior a um milhão de euros, anunciou a Câmara Municipal de Mortágua através de uma nota publicada no site da autarquia.

A obra surge no âmbito de uma candidatura efetuada ao programa Habitação a Custos Acessíveis.

O investimento resultará da requalificação, ampliação e reconversão da antiga escola primária de Mortágua e área envolvente, prevendo a construção de oito apartamentos T2 e dois apartamentos T1, num investimento de 1,1 milhões de euros financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A autarquia será responsável pelos trâmites do lançamento do concurso, adjudicação e acompanhamento da execução. O prazo de execução da empreitada é de 365 dias, sendo que o objetivo é que possa iniciar até ao final do corrente ano e ficar concluída até ao final de 2025.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, “o investimento na habitação é crucial para fixar jovens e famílias e para o desenvolvimento sustentável do concelho”. “É esse caminho que estamos a fazer, no sentido de que as pessoas possam encontrar em Mortágua não só o seu posto de trabalho mas também o seu lugar para viver e constituir família,” afirma.

