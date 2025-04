Mais de mil candidatos às 181 vagas no próximo curso de magistrados

O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) recebeu mais de mil candidaturas para os 181 lugares do curso de formação de magistrados que abre no final do ano, anunciou hoje o Ministério da Justiça.

Do total de candidatos, houve 895 que manifestaram à partida a preferência por uma magistratura, havendo 663 candidatos interessados em seguir a magistratura judicial e 232 candidatos com preferência pela magistratura do Ministério Público.

Os mais de mil candidatos vão agora prestar provas em Lisboa (411), Porto (526) e Coimbra (135), sendo depois seriados pelo resultado obtido para preenchimento das 181 vagas abertas para o 42.º curso de formação do CEJ, que fechou o processo de candidaturas em 10 de abril.

Por portaria, o Ministério da Justiça determinou a abertura de 75 vagas para a magistratura judicial, 52 das quais na sede do CEJ, em Lisboa e 23 no novo polo de Vila do Conde.

Para a magistratura dos tribunais administrativos e fiscais foram abertas 31 vagas, todas em Lisboa, e para a magistratura do Ministério Público abriram 75 lugares, 52 em Lisboa e 23 em Vila do Conde.

As 181 vagas abertas para o curso de formação de magistrados que se deve iniciar no último quadrimestre de 2025 representam um aumento em relação às 135 abertas no curso de 2024.

O curso deve arrancar no final do terceiro trimestre do ano ou início do quarto trimestre.