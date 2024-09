Mais de 700 inscritos na segunda edição do Coimbra Invest Summit

A segunda edição do Coimbra Invest Summit, que vai decorrer no Convento São Francisco, em outubro, já conta com mais de 700 participantes inscritos, num evento que pretende posicionar a cidade como território para atração de investimento.

O evento, que vai realizar-se de 09 a 11 de outubro, dará especial destaque aos setores da tecnologia, saúde e do espaço, numa iniciativa promovida pela Câmara de Coimbra, em que estarão 46 empresas e instituições, 30 ‘startups’ e dez países representados, afirmou hoje o vereador com a pasta do investimento, Miguel Fonseca, durante a apresentação do Coimbra Invest Summit.

Segundo o responsável, a segunda edição assume uma “dimensão internacional”, procurando posicionar Coimbra como um território “capaz de acolher e atrair investimento”.

Ao longo dos três dias, haverá participação de oradores convidados, a apresentação de uma rede de embaixadores de Coimbra (com personalidades ligadas ao concelho), uma reunião do Conselho Estratégico Municipal para o Desenvolvimento, uma cimeira diplomática em que estarão representados, pelo menos, dez países, e uma sessão de encerramento em que está prevista a presença do ministro da Economia, Pedro Reis.

“Coimbra tem um potencial tremendo. Nós temos tudo: temos o Politécnico e a Universidade de Coimbra, temos o maior e melhor centro hospitalar do país, temos uma localização geográfica privilegiada e um património e história únicos”, vincou o presidente da Câmara, José Manuel Silva, durante a conferência.

Para o autarca, é importante mostrar uma “urbe nova, dinâmica, virada para o futuro”, com potencial para crescer.

Já para o diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes (IPN), Jorge Pimenta, o projeto mostra também a capacidade de união entre diferentes agentes da cidade, ao mesmo tempo que funciona como uma montra do que a cidade tem para oferecer.

Para a diretora do INOPOL – Academia para o Empreendedorismo do Politécnico de Coimbra, Sara Proença, o concelho tem de ter capacidade de reter o talento que as instituições do ensino superior acabam por formar todos os anos.

“Estas são atividades essenciais para atrair e fixar empresas para o território. Temos de ter capacidade de fixar mão-de-obra, não apenas formá-la”, vincou o pró-reitor da Universidade de Coimbra Nuno Mendonça.

O evento é promovido pela Câmara de Coimbra, em parceria com a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes (IPN) e o iParque.