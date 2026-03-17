A Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) apresentou hoje um estudo no qual revela que 61% das Instituições de Ensino Superior (IES) em Portugal não têm instalações desportivas próprias e 89% estão dependentes de parcerias externas.

O diagnóstico do desporto universitário nas IES, apresentado no ISCTE, em Lisboa, revela que embora haja um crescimento do desporto universitário em Portugal, ainda existem carências estruturais, défices de financiamento e o que a FADU considera um desalinhamento com as “melhores políticas europeias”.

O diagnóstico visou 76 clubes universitários, associações académicas e instituições de ensino superior de todo o país, com predominância do setor público, abrangendo 75% do total de estudantes inscritos no ensino superior em Portugal.

A FADU apresentou o subfinanciamento e a falta de recursos humanos como problemas estruturais, com apenas 46% das faculdades a mostrarem-se satisfeitas com o financiamento público para o desporto universitário e 65,8% a considerar a falta de recursos humanos como uma das principais carências.

Por sua vez, foi apresentada uma relevância significativa (87% das faculdades) do desporto para a experiência académica e saúde mental dos estudantes, fator que levou a FADU a apontar a um “claro desfasamento” entre o reconhecimento desta importância e a sua reflexão como prioridade nos orçamentos e planos institucionais.

Na presença de Cláudia Sarrico, secretária de Estado do Ensino Superior, Diogo Braz, presidente da FADU, elencou a necessidade de reforçar as políticas públicas de apoio ao desporto universitário, sugerindo a criação de linhas de financiamento específicas para infraestruturas desportivas, uma maior integração do desporto nos modelos de financiamento do ensino superior e o reforço do investimento em recursos humanos especializados e em programas de prática desportiva para estudantes.