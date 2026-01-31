Mais de 400 pessoas deram entrada nas urgências do hospital de Leiria com traumas devido a situações relacionadas com acidentes em trabalhos de limpeza e reconstrução, anunciou hoje a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria.

“Até ao momento [pelas 13H00], registaram-se 424 entradas de doentes com trauma, um deles em estado crítico, neste momento de situações decorrentes de acidentes na realização dos trabalhos de limpeza e reconstrução”, refere uma informação da ULS enviada à agência Lusa que reporta dados desde o início da depressão Kristin.

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, alertou as pessoas que andam a tentar reparar as suas casas que, “em primeira instância, a prioridade é sempre a vida humana”.

Aos muitos voluntários que estão no terreno, o apelo das autoridades é também para que adotem medidas de segurança, pois continuam a acorrer ao serviço de Urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, pessoas acidentadas.

Na mesma informação, a ULS, cujo Plano de Emergência e Catástrofe se mantém no nível 2, apela à população, dado o “aumento significativo da afluência ao serviço de Urgência, nomeadamente de doentes com traumatismos”, para que “adote todas as medidas de segurança durante os trabalhos em curso no âmbito das ações de limpeza e reconstrução, prevenindo acidentes e novos traumatismos”.