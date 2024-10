Mais de 1,6 milhões vacinados contra a gripe e mais de 1,1 milhões contra a covid-19

Mais de 1,6 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe e mais de 1,1 milhões receberam o reforço contra a covid-19, com os idosos com 85 ou mais anos a registarem a cobertura vacinal mais elevada.

Segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), um total de 1.607.796 pessoas tomaram a vacina contra a gripe desde 20 de setembro, quando arrancou a campanha de vacinação sazonal, 949.863 nas farmácias e 657.777 no Serviço Nacional de Saúde.

O documento informa que a população com 85 anos ou mais apresenta uma taxa de cobertura vacinal de 62,85%.

Na terça-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) pediu o aumento da vacinação contra a gripe e a covid-19 dos grupos de risco face à aproximação do inverno, considerando insuficiente a cobertura vacinal em muitos Estados-membros.

No alerta de terça-feira, o ECDC lembrou que, durante a temporada de 2023-2024, a taxa de vacinação contra a gripe sazonal das pessoas com 65 anos ou mais anos variou significativamente entre os 27, oscilando entre os 12% e os 78%, com apenas dois países a alcançarem uma cobertura superior a 75% de nessa faixa etária.

O relatório semanal da DGS indica ainda que 1.122.654 receberam a dose de reforço da covid-19, com 667.870 a escolherem as farmácias para serem vacinadas, enquanto 454.690 optaram pelos centros de saúde.

Na última semana, foram administradas 231.996 vacinas contra a gripe e 149.404 contra a covid-19, números inferiores aos conseguidos na semana anterior.

Estes dados foram divulgados depois de a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiares ter alertado para as “falhas persistentes” na disponibilização de vacinas da gripe e da covid-19 em centros de saúde, salientando que tem havido partilha de vacinas entre unidades vizinhas para minimizar o impacto.

A cobertura vacinal da gripe é maior do que a da covid-19 em todos os grupos etários. No caso dos idosos com 85 ou mais anos, que apenas podem ser vacinados no SNS, a cobertura desta faixa etária para a gripe chegou aos 62,85% (214.961 pessoas), baixando para os 49,38% no caso da covid-19 (168.889).

A cobertura vacinal mais baixa verifica-se no grupo entre os 60 e 69 anos, com 33,76% vacinados contra a gripe (438.056) e 24,51% para a covid-19 (318.090), refere ainda a DGS.

A campanha de vacinação sazonal iniciou-se em 20 de setembro, com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a covid-19 para administrar.

Este ano aderiram mais 25 farmácias, num total de 2.519 que vão funcionar em complementaridade com os centros de saúde, administrando as vacinas a utentes entre os 60 e os 84 anos e aos seus profissionais de saúde.

Nesta campanha, a vacinação contra a gripe com dose reforçada foi alargada às pessoas com 85 ou mais anos, para além dos residentes em lares de idosos e unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados.

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de novembro do que em 2023.