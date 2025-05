Maior puzzle de imagem única do país montado no Portugal dos Pequenitos em Coimbra

O maior puzzle de imagem única do país vai ser montado no Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, no âmbito da segunda edição do festival “Artes no Parque”, que arranca no sábado, anunciou hoje a Fundação Bissaya Barreto.

Até 08 de junho, o Portugal dos Pequenitos promete “uma programação cultural para toda a família”, com “espetáculos de teatro, música, dança, magia, artes circenses, oficinas, experiências gastronómicas e propostas educativas”.

Segundo a Fundação Bissaya Barreto, o grande destaque da programação desta edição do festival “é a construção do maior puzzle com uma única ilustração em Portugal”, que terá cerca de 103 mil peças.

O diretor do Portugal dos Pequenitos, Nuno Gonçalves, referiu que o festival “vai muito além da componente lúdica” e “é uma ação estruturante, pensada como âncora de visitação e reforço da atratividade do parque ao longo de vários meses”.

“O puzzle simboliza o papel ativo de cada visitante na construção de algo coletivo, gerando envolvimento, curiosidade e um forte apelo à participação”, explicou.

O objetivo é o de “criar expectativa e surpresa, mas sobretudo promover um sentimento de conquista partilhada, em torno de uma imagem final só possível de revelar com a colaboração de todos, que imortaliza o património do parque”.

O festival arranca no sábado com espetáculos de magia de João Vargas. No mesmo dia, tem início o jogo de exploração “Localizando Andorinhas” e a oficina “Andorinha voa voa”.

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Criança, no domingo todas as crianças até aos 13 anos terão entrada gratuita e as 210 primeiras receberão um gelado gratuito.

Neste dia começará a construção do puzzle, sendo os visitantes convidados a colocarem “a peça que falta”. Esta atividade decorrerá todos os dias, de manhã e à tarde, no Castelo de Guimarães daquele parque.

Os espetáculos circenses “Surprise”, do grupo Pepe’s Show, e “Criaturas do Bosque”, da companhia Grito do Vento, o momento gastronómico “Há Chefs no Parque” e o espetáculo interativo “Entre o Campo e a Cidade”, da Companhia de Teatro Experimental de Poiares, são algumas das iniciativas previstas.

O parque receberá também os animadores “GIGI e JOJO” com as suas performances teatrais, animação e pintura, o Peter Pan da companhia ADN de Palco, a Mimo’s Dixie Band e a Embuscada Associação Cultural com o espetáculo “O Gigante Egoísta”.

O 85.º aniversário do Portugal dos Pequenitos será comemorado no dia 08 de junho com um programa especial, que incluirá a magia de José Cambra, um ‘showcooking’ do chef João D’Eça Lima e o musical “Mãe, tenho medo” da Cri’Art – Associação Cultural.