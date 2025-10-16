diario as beiras
Coimbra

Magistrada do Ministério Público agredida no DIAP de Coimbra

16 de outubro às 12 h02
0 comentário(s)
DR

Um homem de 54 anos foi hoje detido por ter agredido uma magistrada do Ministério Público (MP) antes de uma diligência no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, confirmou à agência Lusa a PSP de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a detenção ocorreu depois da PSP ter sido chamada ao DIAP de Coimbra, que funciona na Rua da Sofia, num edifício partilhado com serviços comerciais e clínicos.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (16/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Agência Lusa

