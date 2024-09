Magia voltou a marcar encontro(s) em Coimbra

São muitos os que chegam antes da hora marcada – pormenor importante numa cidade que cumpre o “quarto de hora académico”. Ainda não são 11H00 e, na pequena colina relvada do Parque do Vale das Flores, o público vai-se sentando em bancos improvisados ou em mantas que se estendem pelo chão.

“Chegar aqui e ver centenas de pessoas à espera para se despedirem dos Encontros Mágicos é uma alegria inacreditável. E, para mim, é a melhor maneira de avaliar que a semana correu bem”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, Luís de Matos, organizador do evento.

Os Encontros Mágicos, que decorreram de 17 a 22 de setembro pelas ruas da cidade e pelo Convento São Francisco, levaram a magia também ao Estabelecimento Prisional de Coimbra e ao Hospital Pediátrico.

“É uma experiência muito intensa. É uma aprendizagem incrível perceber que esta linguagem universal que joga com os sentimentos e com as emoções consegue, por instantes mais longos ou mais curtos, fazer com que essas pessoas possam esquecer a condição em que se encontram. E essa é também uma das missões dos Encontros”, afirmou Luís de Matos.

Ontem de manhã, os encontros mágicos foram o palco de uma reunião feliz de amigos, famílias, vizinhos e de turistas que quiseram assistir ao festival de magia.

“Este ano, particularmente, penso que houve um acréscimo muito notório das pessoas que se deslocaram propositadamente a Coimbra para ficar dois ou três dias e acompanhar os Encontros Mágicos”, revelou o ilusionista.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 23/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS