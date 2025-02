Magia do teatro regressa a Condeixa-a-Nova com 15 espetáculos

Condeixa-a-Nova é a capital do teatro até ao próximo dia 2 de março.

O festival Deniz -Jacinto arrancou hoje e durante o próximo mês vai trazer a magia do teatro, através de peças, oficinas e workshops à vila. Nesta 9.ª edição do festival, haverá 15 espetáculos e 21 sessões.

Na sessão de abertura do festival, no salão nobre da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, o presidente da vila, Nuno Moita, destacou o crescimento da iniciativa nos últimos anos.

“Este é já um festival de referência do município e da região. Esta edição está ainda mais completa, com mais sessões e espetáculos”, disse o edil, revelando que a edição de 2024 superou as expectativas.

“No ano passado, tivemos 4.603 espetadores e estivemos no top 10 da plataforma de vendas Ticketline, foi um grande sucesso. Na primeira edição, em 2017 tivemos 1.911 pessoas, o que demonstra o nosso crescimento. Esperemos que o festival se mantenha e se reforce”, afirmou.

