Adérito Pereira dirigiu, na sexta-feira, a última peça como maestro da Sociedade Filarmónica Lousanense (SFL) depois de 45 anos de regência. A maestrina Maria João Nunes assume agora a liderança da banda.

O ato simbólico de “passagem da batuta” aconteceu durante um concerto de Natal realizado na Igreja Matriz da Lousã. Das 16 peças apresentadas, quatro contaram com a participação vocal de duas executantes da banda, enquanto muitas outras incluíram solistas instrumentais.

“Os aplausos constantes traduziram o reconhecimento de centenas de pessoas pelo esforço e dedicação do maestro e dos músicos, que ao longo de uma hora partilharam harmonia e espírito natalício, através da linguagem universal da música, numa interpretação digna de registo”, refere a SFL através de uma nota publicada nas redes sociais.

