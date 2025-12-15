diario as beiras
Lousã

Maestro Adérito Pereira passou a batuta da Filarmónica Lousanense após 45 anos

15 de dezembro de 2025 às 10 h10
0 comentário(s)
DR

Adérito Pereira dirigiu, na sexta-feira, a última peça como maestro da Sociedade Filarmónica Lousanense (SFL) depois de 45 anos de regência. A maestrina Maria João Nunes assume agora a liderança da banda.

O ato simbólico de “passagem da batuta” aconteceu durante um concerto de Natal realizado na Igreja Matriz da Lousã. Das 16 peças apresentadas, quatro contaram com a participação vocal de duas executantes da banda, enquanto muitas outras incluíram solistas instrumentais.

“Os aplausos constantes traduziram o reconhecimento de centenas de pessoas pelo esforço e dedicação do maestro e dos músicos, que ao longo de uma hora partilharam harmonia e espírito natalício, através da linguagem universal da música, numa interpretação digna de registo”, refere a SFL através de uma nota publicada nas redes sociais.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (15/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de dezembro

Coimbra: O Natal vibra como antigamente na Baixa
15 de dezembro

Maestro Adérito Pereira passou a batuta da Filarmónica Lousanense após 45 anos
15 de dezembro

Liga 3: Empate...para não variar
15 de dezembro

Figueira da Foz: Escola de Brenha com aulas

Lousã

Lousã
15 de dezembro às 10h10

Maestro Adérito Pereira passou a batuta da Filarmónica Lousanense após 45 anos

0 comentário(s)
LousãMiranda do Corvo
11 de dezembro às 09h59

Lousã/Miranda do Corvo: Metrobus arranca no troço suburbano

0 comentário(s)
Lousã
03 de dezembro às 18h55

Lousã: “Árvore dos Desejos” até final do mês para apoiar utentes e projetos da ARCIL

0 comentário(s)