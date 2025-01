Mãe confessa que queria matar filho bebé internado em Coimbra

A mãe que foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, confessou ontem que queria matar o seu filho de apenas cinco meses de idade.

Segundo o comunicado colocado ontem no site da Comarca de Coimbra, a mulher admitiu a vontade de querer tirar a vida ao seu filho.

“No decurso do interrogatório judicial, a arguida confessou a intenção de matar o filho, tendo o juiz de Instrução Criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinado que a mesma aguardasse os ulteriores termos do processo sujeita às medidas de coação de prisão preventiva, proibição de contactos e suspensão do exercício das responsabilidades parentais”, pode ler-se no site.

