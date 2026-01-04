O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, desceu ontem à noite algemado do avião militar Boeing 757 que o transportou para Nova Iorque, no meio de uma ampla operação de segurança.

Dezenas de agentes de diferentes agências federais, como a polícia federal (FBI) ou a administração de controlo de drogas (DEA), esperavam a chegada de Maduro, sob uma temperatura de 2º centígrados negativos, de acordo com a agência de notícias EFE.

O chefe de Estado venezuelano foi capturado, juntamente com a mulher, Cilia Flores, esta madrugada (hora local) em Caracas pelas forças armadas norte-americanas, e deverá ser levado de helicóptero, em seguida, para Nova Iorque, onde foi acusado de tráfico de droga.