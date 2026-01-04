diario as beiras
Sem categoria

Maduro desceu de avião algemado em Nova Iorque

04 de janeiro de 2026 às 11 h31
0 comentário(s)
Donald Trump publicou a primeira fotografia de Nicolas Maduro depois de ter sido capturado. Fotografia: DR

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, desceu ontem à noite algemado do avião militar Boeing 757 que o transportou para Nova Iorque, no meio de uma ampla operação de segurança.

Dezenas de agentes de diferentes agências federais, como a polícia federal (FBI) ou a administração de controlo de drogas (DEA), esperavam a chegada de Maduro, sob uma temperatura de 2º centígrados negativos, de acordo com a agência de notícias EFE.

O chefe de Estado venezuelano foi capturado, juntamente com a mulher, Cilia Flores, esta madrugada (hora local) em Caracas pelas forças armadas norte-americanas, e deverá ser levado de helicóptero, em seguida, para Nova Iorque, onde foi acusado de tráfico de droga.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de janeiro

Marques Mendes considera “normal e natural” que Montenegro apareça na campanha
04 de janeiro

IPMA coloca seis distritos do continente em aviso amarelo devido ao tempo frio
04 de janeiro

Seguro promete que não será "primeiro-ministro sombra" em Belém
04 de janeiro

Maduro desceu de avião algemado em Nova Iorque

Sem categoria

Sem categoria
04 de janeiro às 11h31

Maduro desceu de avião algemado em Nova Iorque

0 comentário(s)
Sem categoria
02 de janeiro às 23h07

Presidente da China profere mensagem de Ano Novo de 2026

0 comentário(s)
Sem categoria
31 de dezembro às 13h18

Baixa adesão de passageiros ao passe intermodal do metrobus obriga a campanha de sensibilização na rua

2 comentário(s)