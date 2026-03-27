A Luta Livre, o novo projeto do músico Luís Varatojo, figura bem conhecida da cena musical nacional, irá apresentar o novo álbum “Contrafação” em concerto no Salão Brazil, amanhã, sábado, às 22H00. Coimbra poderá assim ficar a conhecer “Contrafação”, o terceiro álbum da Luta Livre, que sucede a Técnicas de Combate (2021) e Defesa Pessoal (2023).

“São 10 canções de escárnio e mal dizer baseadas nas aventuras e desventuras de um português em Portugal. São 10 canções simples, de melodia fácil, acompanhadas à guitarra e ao sintetizador, capazes de embalar o corpo e a mente do ouvinte mais incauto”, escreve Luís Varatojo, sobre o novo álbum.

Contrafação estará disponível, a partir de 17 de outubro, nas plataformas digitais e em CD, à venda em exclusivo no Bandcamp e na Drogaria Central – Loja de Discos, em Almada.

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