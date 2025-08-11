diario as beiras
Lousã

Lousã: ARCIL aumenta resposta social e convida comunidade a apoiar

11 de agosto às 18 h13
DR

A Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (ARCIL), distrito de Coimbra, está a reforçar a resposta social às pessoas com deficiência e incapacidade.

Segundo a ARCIL, em fevereiro de 2024 foi iniciada a construção de um novo lar residencial, financiado pelo programa PARES, com capacidade para acolher 30 utentes.

“O novo equipamento permitirá a transição dos 24 residentes do atual lar residencial familiar e a criação de seis novos lugares, estando a sua conclusão prevista para fevereiro de 2026”, adiantou a associação, explicando que está em fase final a requalificação do lar de apoio, denominado “Casa das Cores”.

Destacando que a concretização destes projetos só é possível com o envolvimento de todos, a ARCIL “convida a comunidade a continuar a apoiar a sua missão, seja através do voluntariado, do associativismo, da divulgação, de parcerias ou de donativos”.

Autoria de:

Agência Lusa

