Lojas SMTUC abriram em dia de tolerância de ponto para vender passes Move-C

27 de dezembro de 2025 às 11 h25
É um sistema novo, feito só para este serviço e com muitas especificidades para Coimbra, mas estamos preparados para todos os imprevistos”, realçou Emílio Torrão

Depois das dificuldades do sistema informático registadas no primeiro dia possível (24 de dezembro) para carregar o novo passe intermodal Move – C, ontem já era possível realizar os carregamentos monetários.
A 24 de dezembro o sistema dos operadores Metro Mondego e SMTUC registaram problemas técnicos nos postos dos agentes autorizados, mas ontem o sistema estava já operacional.
Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do conselho de administração da Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra (AGIT), Emílio Torrão, lamentou os problemas ocorridos no primeiro dia, mas garantiu que estes problemas são “normais” nos primeiros dias.
“No dia 24, o sistema esteve em baixo. No arranque há sempre estes imprevistos. É um sistema novo, feito só para este serviço e com muitas especificidades para Coimbra, mas estamos preparados para todos os imprevistos”, realçou. Por outro lado, as lojas dos SMTUC estiveram encerradas na véspera de Natal, devido à tolerância de ponto decretada pelo Governo que também vigorava ontem, mas quem se deslocou à loja do Largo da Portagem teve, agora, a possibilidade de adquirir o cartão do passe.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, 27 de dezembro, do DIÁRIO AS BEIRAS

António Cerca Martins

