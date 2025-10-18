diario as beiras
Nacional

Liga dos Bombeiros admite bloqueios se não houver resposta do Governo

18 de outubro às 16 h18
0 comentário(s)

O conselho nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) admitiu hoje a realização de bloqueios caso não haja ação do Governo para responder às suas reivindicações até ao congresso nacional, em novembro.

À Lusa, após a reunião do conselho nacional da LBP, o presidente da associação, António Nunes, disse que, na eventualidade de no encontro do próximo mês não ser possível “dizer que os problemas estão a ser resolvidos”, o congresso “pode deliberar, in extremis, um período de tempo (…) em que os bombeiros vão parar”.

“Primeiro de uma forma, porventura, simbólica e, um pouco mais à frente, se calhar de uma forma mais extensiva”, acrescentou o responsável da LBP, salientando que “o pedido de paciência para que haja espaço e tempo para tomar medidas” pelo Governo ou pela Assembleia da República “está esgotado”.

O responsável disse que será o congresso a decidir os moldes de um bloqueio, que podia ocorrer num determinado dia “durante cinco, dez minutos ou um quarto de hora em que os bombeiros não saem do quartel” – salvaguardando situações de vida ou de morte.

O presidente da LBP admitiu ainda, face ao descontentamento dos bombeiros, manifestações de rua junto dos órgãos de soberania ou a deposição de capacetes na escadaria.

Segundo António Nunes, “se houver medidas extremas que possam prejudicar as comunidades e os cidadãos, a responsabilidade não é da Liga, nem das corporações, nem das associações, nem dos bombeiros”, mas sim “dos agentes políticos que foram incapazes de resolver”.

As propostas foram aprovadas sem votos negativos e serão agora combinadas numa síntese que será enviada ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro, aos ministros da Administração Interna, Saúde, Economia e Coesão Territorial, ao secretário de Estado da Proteção Civil e aos grupos parlamentares “por carta registada com aviso de receção”.

Entre as propostas que constarão nesta síntese estão a alteração do Orçamento do Estado para 2026 para aumentar o valor previsto para os bombeiros, mas também um pedido de revisão dos valores praticados para o transporte de doentes não urgentes e urgentes face ao aumento do salário mínimo nacional.

O valor previsto no Orçamento do Estado para o financiamento das corporações de bombeiros voluntários é de cerca de 37 milhões de euros em 2026, mais 2,2 milhões de euros do que este ano.

A liga defendeu o montante de 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir no próximo ano para os bombeiros voluntários no âmbito deste financiamento, cuja distribuição se baseia em critérios de risco e da atividade de cada corporação.

O Orçamento do Estado para 2026 prevê um corte de 12 milhões de euros para o transporte de doentes não urgentes, o que a Liga contesta uma vez que os bombeiros não foram consultados.

Algumas das propostas, disse António Nunes, já foram apresentadas “há mais de um ou dois anos” e já constavam nos programas eleitorais deste e do anterior Governo.

O presidente da LBP acrescentou que há insatisfação com a falta de um estatuto de bombeiro voluntário com contrato de trabalho com as associações humanitárias e com remuneração correspondente.

“Todos se queixam que estão a ser preterido em relação àquilo que aconteceu com outras forças e serviços de segurança e outras profissões na área da saúde”, como médicos e enfermeiros, apontou.

“Os enfermeiros fazem greve, os médicos fazem greve, nós conduzimos doentes aos hospitais que têm um tempo de intervenção de vinte minutos e estamos 12 horas à espera”, vincou.

António Nunes apontou que após mais de 100 dias do atual Governo, a exigência já não é das organizações, mas dos bombeiros e que, enquanto voluntário, um bombeiro “só aparece no quartel se quiser”.

“O que está em jogo face à dimensão do problema é tão pouco que há capacidade certamente para resolver o problema. Nós podemos estar a falar de alguns milhões de euros, mas não estamos a falar de uma profissionalização completa”, acrescentou, estimando que isso teria custos próximos de 2.500 milhões de euros.

Além disso, a LBP quer autonomia no respeito pela Proteção Civil, “como têm os outros agentes” – algo que o seu presidente considerou “razoável” – e definir um estatuto do bombeiro, com direitos e deveres, “incluindo um estatuto social do bombeiro”.

Ao mesmo tempo, António Nunes insistiu ainda que os bombeiros não podem estar dependentes das câmaras municipais.

Autoria de:

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de outubro

Ministra da Cultura defende aposta precoce na cultura
18 de outubro

Liga dos Bombeiros admite bloqueios se não houver resposta do Governo
18 de outubro

José Carlos Pinto bate recorde nacional de 10km em estrada
18 de outubro

Opinião - Territórios vivos: o poder local entre pessoas, natureza e futuro

Nacional

Nacional
18 de outubro às 16h18

Liga dos Bombeiros admite bloqueios se não houver resposta do Governo

0 comentário(s)
Nacional
17 de outubro às 13h01

Redução do IRC para 19% em 2026 aprovada na votação final

0 comentário(s)
Nacional
17 de outubro às 11h13

Mais de 15 mil eleitores usaram voto antecipado nas Autárquicas

0 comentário(s)