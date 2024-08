Liga 3: Académica empata nos Açores com o Lusitânia em final de jogo louco

A Académica empatou, hoje, nos Açores, diante do Lusitânia, a três golos, em jogo da 1.ª jornada da série B da Liga 2024/2025, num final de jogo marcado por muitos golos e incerteza no resultado até ao fim.

Num jogo disputado no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, a formação açoriana, a disputar, pela primeira vez, a competição, foi a primeira a chegar á vantagem com um golo apontado por Pedro do Rio, aos 26′. A formação da casa foi em vantagem para o descanso.

No início da 2.ª parte, os estudantes entraram a todo o gás e o avançado colombiano Juan Perea fez o empate, aos 46′.

Num final de loucos, Pedro do Rio “bisou” no encontro, aos 87′, dando de novo vantagem ao Lusitânia.

A Académica reagiu, no minuto seguinte, com os reforços Gildo e Noah Santos, a saltarem do banco para construir o 2-2. Cruzamento de Gildo com Noah a corresponder, da melhor maneira, balançando as redes, aos 89′.

Já em período de descontos, António Montez, defesa da Académica fez grande penalidade, aos 92’+. Pedro do Rio, a grande figura do encontro, marcou a grande penalidade, fazendo o “hat-trick”.

No último lance do encontro, a Académica chegou ao empate. Canto cobrado por Gonçalo Ferreira e Ni Rodrigues a cabeçear para o fundo da baliza, aos 98’+.

Na próxima jornada, a Académica recebe o Sporting da Covilhã no Estádio Cidade de Coimbra. Já o Lusitânia joga no terreno do Caldas.