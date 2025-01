Liga 3: Académica e O. Hospital já conhecem caminho para a manutenção

A Académica e O. Hospital conheceram, ontem, o calendário para a Fase de Manutenção da Liga 3. A Briosa começa a caminhada fora de casa frente ao U. Santarém. Já a formação oliveirense recebe o Lusitânia dos Açores.

Os dois clubes da Associação de Futebol de Coimbra (AFC) vão disputar a série 2 da fase de manutenção e descida do terceiro escalão do futebol nacional.

Num sorteio realizado na Cidade do Futebol, a turma conimbricense, que ficou perto de disputar a fase de apuramento de campeão, ao terminar em 5.º lugar na 1.ª fase, desloca-se ao terreno do U. Santarém na 1.ª jornada.

Já os oliveirenses iniciam a 2.ª fase com um duelo em casa frente à Lusitânia dos Açores.

