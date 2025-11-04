diario as beiras
Coimbra

Lídia Pereira lança candidatura ao PSD Coimbra com o apoio de ex-presidentes de Câmara e líderes da JSD

04 de novembro às 16 h13
DR

A eurodeputada Lídia Pereira anunciou a sua candidatura à presidência da Comissão Política Concelhia do PSD de Coimbra, com o apoio de ex-presidentes de Câmara, líderes da Juventude Social Democrata local e distrital e vários dirigentes históricos do Partido.

Em comunicado, Lídia Pereira declara-se “sempre disponível para o partido e para a cidade” e destaca que “Coimbra precisa de um PSD forte, preparado e com visão para o futuro.”

A candidatura conta com o suporte dos anteriores presidentes da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Encarnação e João Paulo Barbosa de Melo, bem como com os anteriores presidentes da concelhia de Coimbra do PSD, Nuno Freitas e Carlos Lopes.

Esta decisão, de avançar para a liderança do PSD Coimbra, surge na sequência de vários apelos de militantes e dirigentes locais, após a derrota nas últimas eleições autárquicas e conta, desde já, com o apoio dos atuais presidentes da junta de freguesia de Santo António dos Olivais e Antanhol e Assafarge, Francisco Rodeiro e António Teodoro, respetivamente.

Lídia Pereira foi cabeça de lista à Assembleia Municipal de Coimbra por duas vezes, órgão para o qual foi eleita no decurso das últimas eleições autárquicas, com 25.371 votos. Em 2021 venceu a eleição pela coligação Juntos Somos Coimbra.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

