Licor Beirão vai tornar o maracujão o cocktail mais português de Portugal

Hoje, 10 de junho, Dia de Portugal, o Licor Beirão lança a campanha que celebra “o cocktail mais tuga que Portugal”, isto é o maracujão.

Após fazer furor nos festivais de verão no ano passado, a marca de bebidas pretende colocar o maracujão “no centro da conversa — ou melhor, no centro da mesa de qualquer boa tasca e bar português”.

A Licor Beirão lembra que “um bom português sabe que vai brindar à grande, é com sabores da nossa terra — não com Cubas Libres ou Moscow Mules”.

Na nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação social, a marca esclarece que o maracujão é “a prova líquida de que o exótico pode (e deve) ser português. Uma fusão perfeita entre a autenticidade da tasca e a vibe dos bares que sabem o que é bom, servida ao jeito tuga”.

“Se em Havana há rum, cá há beirão. Se em Moscovo há mules, cá há maracujão — de caneca de imperial na mão e sorriso rasgado no rosto”, frisa a Licor Beirão.

