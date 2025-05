Legislativas/resultados: AD ganha em Coimbra com 34,38% dos votos – Resultado final

A AD – Coligação PSD/CDS venceu no distrito de Coimbra nas eleições legislativas de hoje, com 34,38% dos votos e quatro deputados eleitos, quando estão apuradas as 155 freguesias.

A segunda força política mais votada foi o PS, com 27,39% dos votos e três deputados eleitos, seguido do Chega, com 18,39% dos votos e dois deputados eleitos, de acordo com os resultados provisórios oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.