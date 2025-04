Legislativas: Quinze forças políticas concorrem pelo círculo de Coimbra

Quinze forças políticas apresentaram listas ao círculo de Coimbra para as eleições legislativas de 18 de maio, com a AD (PSD/CDS-PP) a escolher a atual ministra Rita Júdice e o PS a optar pelo deputado Pedro Delgado Alves.

O círculo de Coimbra, que elege nove deputados, volta a ter 15 forças políticas que apresentaram listas, tal como nas legislativas de 2024, de acordo com os documentos consultados hoje pela agência Lusa no Juízo Central Cível.

Para as eleições de 18 de maio, o PS, que venceu neste círculo eleitoral em 2024, optou pelo docente universitário de 44 anos Pedro Delgado Alves, deputado socialista desde 2011 que até agora tinha sido sempre eleito pelo círculo de Lisboa, onde reside.

A escolha surge depois de Ana Abrunhosa, que encabeçou a lista nas últimas legislativas, ter sido escolhida como a líder da candidatura socialista à Câmara de Coimbra.

Na lista do PS segue-se a professora Rosa Isabel Cruz (que já esteve em listas passadas em 8.º e 7.º lugar), o antigo líder da distrital socialista, Pedro Coimbra, e o ex-presidente da Associação Académica de Coimbra Daniel Azenha.

Já a lista da coligação AD (PSD/CDS-PP) volta a ser encabeçada pela atual ministra da Justiça Rita Júdice, jurista residente em Lisboa, que foi sócia durante dez anos da sociedade de advogados PLMJ, da qual o seu pai, José Miguel Júdice, é um dos fundadores.

Nesta coligação, seguem-se o antigo líder da distrital social-democrata Maurício Marques, o atual secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e os deputados Ana Oliveira e Martim Syder (que ocupava anteriormente o terceiro lugar da lista).

O partido Chega, que ficou em terceiro lugar no círculo de Coimbra em 2022 e em 2024, legislativas em que elegeu dois deputados, aposta no atual presidente da sua distrital e assessor político de 51 anos, Paulo Seco, substituindo o docente universitário de Lisboa António Pinto Pereira.

O segundo lugar daquele partido é novamente ocupado por Eliseu Neves, técnico de infraestruturas de gás, de 50 anos.

A lista do Bloco de Esquerda, partido que ficou em quarto lugar em 2024 neste distrito, é encabeçada novamente pelo historiador e investigador de 47 anos Miguel Cardina, que foi número dois em 2022, atrás de José Manuel Pureza, que falhou, na altura, a sua reeleição.

A Iniciativa Liberal, que teve 4% dos votos por este círculo em 2024, optou pela médica de 31 anos Catarina Graveto para encabeçar a sua lista, já o Livre candidata o profissional de educação de 39 anos André Chichorro de Carvalho.

A CDU repete o nome do advogado Fernando Teixeira no cimo da sua lista, assim como o PAN, que optou novamente pelo professor do ensino superior de 51 anos João Fontes da Costa.

O motorista de 51 anos Sancho Antunes é o cabeça de lista do ADN, a jornalista de 40 anos Inês Tafula lidera a lista do Reagir Incluir Reciclar (RIR), a médica de 43 anos Joana Bento Rodrigues pela Nova Direita, o estudante de 19 anos Manuel Baeta pelo Volt, o advogado de 65 anos Pedro Marques lidera a lista do Ergue-te, o economista de 35 anos João Guilherme Ribeiro pelo Juntos Pelo Povo e o advogado de 61 anos Manuel São João pelo Partido Popular Monárquico (PPM).

De acordo com os resultados das últimas três legislativas consultadas pela agência Lusa, o PS costuma ter um resultado acima da média nacional no distrito de Coimbra, tal como o Bloco de Esquerda; já o Chega, a Iniciativa Liberal e a CDU têm votos abaixo do registado no país.

Em 2024, o PS elegeu quatro deputados por Coimbra (32,67%), menos dois do que nas legislativas de 2022, a AD três deputados (30,58%) e o Chega dois (15,46%), quase triplicando o número de votos das anteriores eleições.

Além destes três partidos, o Bloco de Esquerda conseguiu eleger pelo círculo de Coimbra em 2009, 2015 e 2019, e a CDU não elege pelo distrito desde 1987.