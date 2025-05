Legislativas: André Ventura volta a ser retirado de ação por indisposição

O presidente do Chega, André Ventura, voltou hoje a ser retirado da campanha minutos após participar numa arruda em Odemira, no distrito de Beja, devido a uma indisposição.

André Ventura chegou cerca de quinze minutos após o início da arruada em Odemira, prestou declarações aos jornalistas e percorreu alguns metros durante aquela ação de campanha.

Poucos minutos depois de chegar, demonstrou estar a sentir-se mal e foi retirado da ação por elementos da equipa do partido para dentro do carro que tem usado nesta campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

Cerca das 12:06 André Ventura estava a ser assistido no local por uma ambulância.