A Festa das Latas e Imposição de Insígnias de 2025 teve um prejuízo de quase 50 mil euros. A festa de receção dos novos alunos do ensino superior, organizada pela direção-geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC), teve receitas de 758 mil euros e despesas de 804 mil euros.

No relatório e contas da festa é apresentado um exercício negativo de 46 mil euros. No entanto, a DG/AAC esclarece, no documento apresentado em sede de Assembleia Magna, que, apesar do resultado líquido negativo, houve uma redução de 4% da despesa executada”.

Já na edição de 2024, a Latada tinha tido um prejuízo de 46 mil euros, ou seja, nestes últimos dois anos, a festa de receção dos novos alunos criou uma dívida financeira à AAC a rondar os 100 mil euros.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS