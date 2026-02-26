Uma larga maioria de estudantes decidiu hoje manter a exclusão do partido Chega do “quotidiano político e social” da Associação Académica de Coimbra (AAC).

Em sede de Assembleia Magna da AAC, foram 270 os estudantes que votaram a favor do posicionamento sugerido pela atual DG/AAC, liderada por José Machado. Neste ponto houve 30 abstenções e três votos contra.

Segundo o documento aprovado, foi aprovada a “exclusão do Partido chega de visitas ao edifício-sede, em moldes eleitorais, políticos, institucionais ou demais situações extraordinárias”, tal como a “exclusão incondicional do Chega de eventos ou iniciativas dos órgãos centrais, intermédios e estruturas da AAC”

