Coimbra

Larga maioria mantém a decisão de excluir o Chega do “quotidiano político” da AAC

25 de fevereiro de 2026 às 21 h07
Em 2021, a DG/AAC colocou uma lona gigante com as caras de Óscar Carmona e António de Oliveira Salazar para questionar o partido | Fotografia: Arquivo

Uma larga maioria de estudantes decidiu hoje manter a exclusão do partido Chega do “quotidiano político e social” da Associação Académica de Coimbra (AAC).

Em sede de Assembleia Magna da AAC, foram 270 os estudantes que votaram a favor do posicionamento sugerido pela atual DG/AAC, liderada por José Machado. Neste ponto houve 30 abstenções e três votos contra.

Segundo o documento aprovado, foi aprovada a “exclusão do Partido chega de visitas ao edifício-sede, em moldes eleitorais, políticos, institucionais ou demais situações extraordinárias”, tal como a “exclusão incondicional do Chega de eventos ou iniciativas dos órgãos centrais, intermédios e estruturas da AAC”

