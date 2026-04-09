Lançado concurso público para estudo prévio de ligação da A13 ao IP3 em Coimbra

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um concurso público, com um valor base de 800 mil euros, para um estudo prévio que defina a ligação da A13 ao itinerário principal (IP) 3, na zona de Souselas, Coimbra.

O anúncio da abertura de concurso foi publicado na quarta-feira em Diário da República, estando previsto que o estudo prévio tenha um prazo de execução de dois anos para definir a ligação da A13, que termina em Ceira (Coimbra), ao IP3 em Souselas, no mesmo concelho.

De acordo com o anúncio consultado pela agência Lusa, as propostas poderão ser apresentadas até ao dia 21 de maio.

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Segundo o caderno de encargos, o estudo deverá desenvolver-se com base no corredor previamente reservado para a continuação da A13 (autoestrada que ficou por concluir), mas a IP admite que sejam consideradas “soluções alternativas”, além das anteriormente analisadas e aprovadas em sede de declaração de impacte ambiental.

Documentos associados ao concurso consultados hoje pela agência Lusa esclarecem que aquele corredor de ligação deverá ter vias com características compatíveis com velocidade base de 120 quilómetros por hora (km/h).

Essa ligação entre a A13, que liga Tomar a Coimbra, e o IP3, que liga Viseu a Coimbra, deverá ainda ter separador central e duas faixas de rodagem em cada sentido, refere a IP.

O estudo prévio deve ainda apontar para uma estimativa do custo e prazo daquela obra, avaliação comparativa técnico-económica das várias soluções que possam ser desenhadas e indicação de condicionamentos locais.

Segundo o caderno de encargos, a empresa que vença o concurso deverá identificar qual a solução da sua preferência, ainda que apresente várias opções para a mesma ligação.

O estudo prévio deverá ainda contemplar a elaboração de um estudo de impacte ambiental, com o estudo de tráfego e estudo de rentabilidade económica a serem desenvolvidos internamente pela IP.

No âmbito da requalificação do IP3 em perfil de autoestrada, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra defendeu a construção da ligação entre a A13 e aquele itinerário.

Em dezembro de 2025, o Governo anunciou um investimento para duplicar o IP3 entre Souselas e Penacova, tendo dito na altura que seriam feitos estudos para ligação daquela estrada a Góis e Arganil, assim como para a conclusão da A13.

O cronograma na altura apresentado previa empreitadas, estudos prévios, avaliações de impacto ambiental e projetos de execução distribuídos entre 2025 e 2035, com um investimento previsto de 502 milhões de euros nas empreitadas, não incluindo a eventual ligação a Góis e Arganil, que constituirá um projeto autónomo.