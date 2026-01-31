Sete unidades hoteleiras de Coimbra ficaram totalmente lotadas na noite de quinta para sexta-feira, e muitas outras registaram uma ocupação acima do habitual, devido à chegada de residentes de Pombal, Leiria e Marinha Grande, zonas severamente afetadas pela depressão Kristin.

De acordo com José Madeira, presidente da delegação de Coimbra da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), “além dos habitantes que ficaram sem eletricidade e comunicações, houve também trabalhadores que pernoitaram em Coimbra, porque em Leiria não havia forma de comunicar”.

O responsável, que é também proprietário do hotel Oslo, na Baixa da cidade, refere ainda que funcionários da REN, vindos de Viseu para prestar apoio em Leiria, acabaram também por dormir na cidade.

O aumento da procura deveu-se, em grande parte, à falta de condições nas próprias unidades hoteleiras das regiões atingidas, que ficaram sem energia, água e comunicações.

(ver texto completo na edição impressa ou digital do DIÁRIO AS BEIRAS)