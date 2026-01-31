diario as beiras
Sem categoria

Kristin provoca “avalanche” de dormidas na cidade de Coimbra

31 de janeiro de 2026 às 10 h31
0 comentário(s)
Carlos Barroso - Lusa

Sete unidades hoteleiras de Coimbra ficaram totalmente lotadas na noite de quinta para sexta-feira, e muitas outras registaram uma ocupação acima do habitual, devido à chegada de residentes de Pombal, Leiria e Marinha Grande, zonas severamente afetadas pela depressão Kristin.
De acordo com José Madeira, presidente da delegação de Coimbra da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), “além dos habitantes que ficaram sem eletricidade e comunicações, houve também trabalhadores que pernoitaram em Coimbra, porque em Leiria não havia forma de comunicar”.
O responsável, que é também proprietário do hotel Oslo, na Baixa da cidade, refere ainda que funcionários da REN, vindos de Viseu para prestar apoio em Leiria, acabaram também por dormir na cidade.
O aumento da procura deveu-se, em grande parte, à falta de condições nas próprias unidades hoteleiras das regiões atingidas, que ficaram sem energia, água e comunicações.

(ver texto completo na edição impressa ou digital do DIÁRIO AS BEIRAS)

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

31 de janeiro

Opinião - Diz-me o que comes
31 de janeiro

Opinião - Geração T
31 de janeiro

Opinião - Direita e esquerda
31 de janeiro

Opinião - A construção de necessidades

Sem categoria

Sem categoria
31 de janeiro às 10h31

Kristin provoca “avalanche” de dormidas na cidade de Coimbra

0 comentário(s)
Sem categoria
30 de janeiro às 11h36

Grande preocupação na região de Coimbra agora é com as cheias

0 comentário(s)
Sem categoria
30 de janeiro às 11h27

Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz sem direito a bonança

0 comentário(s)