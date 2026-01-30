A Depressão Kristin deixou, também nas instalações desportivas da região, um rasto de destruição. Depois de ficar sem cobertura na bancada, em março de 2025, o Campo Dr. António Coelho Rodrigues, em Soure, foi novamente dos mais afetados.

Os muros atrás das balizas caíram, “sendo que o de norte ruiu para o interior do recinto de jogo, causando danos no relvado, na própria baliza e no gradeamento de proteção do campo, o que coloca em causa as condições mínimas de segurança e utilização do espaço desportivo”, relata, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do Sourense.

“Para além disso, os relvados encontram-se ainda alagados, o que obriga à suspensão temporária de toda a atividade desportiva no local”, acrescenta Sérgio Rodrigues.

