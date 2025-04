Kings Bigs, Força Suprema e Van Zee na Queima das Fitas

Com trajetórias distintas, mas igualmente marcantes, estes três artistas vêm consolidar um alinhamento diversificado que cruza gerações, estilos e histórias de vida, prometendo uma noite memorável no recinto da festa académica mais emblemática do país.

O madeirense Van Zee chega à Queima das Fitas como uma das grandes promessas da música urbana nacional. O jovem artista tem conquistado cada vez mais fãs com a sua sonoridade inovadora, letras intensas e presença carismática em palco. Desde o lançamento do single Tempo, em 2020, até colaborações recentes com Diogo Piçarra e FRANKIEONTHEGUITAR, o seu percurso tem sido pautado por autenticidade e evolução.

Com mais de duas décadas de carreira, Força Suprema é um dos nomes mais icónicos do hip-hop português. A crew luso-angolana, formada por NGA, Don G, Masta e Prodígio, deixou uma marca incontornável na cena musical, com álbuns como E a União Fez a Força, FS4Life e O Legado.

Por fim, King Bigs traz consigo a garra e a vivência das ruas, aliadas a uma musicalidade cada vez mais envolvente. Nascido no Monte da Caparica e com passagem por Londres, o rapper regressou a Portugal para se dedicar inteiramente à música. Desde então, tem somado milhões de visualizações no YouTube e colaborações de peso, como Momma com Regula.