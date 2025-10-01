diario as beiras
Coimbra

Juntos Somos Coimbra quer avançar com Palácio da Justiça e Escola das Artes

01 de outubro às 17 h58
0 comentário(s)
DR

O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra afirmou hoje que pretende avançar com projetos do novo Palácio da Justiça e da Escola das Artes, acreditando que as obras para os dois edifícios podem arrancar no próximo mandato.

O atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, afirmou que pretende avançar com o projeto de arquitetura do novo Palácio da Justiça, a partir de um contrato interadministrativo já celebrado com a tutela, e deixar o processo pronto para depois poder ser lançado a concurso para a sua construção.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de amanhã (02/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de outubro

Cão desaparecido na Serra da Boa Viagem
01 de outubro

Juntos Somos Coimbra quer avançar com Palácio da Justiça e Escola das Artes
01 de outubro

Chega em Coimbra diz que Câmara deve ser alavanca para ensino superior
01 de outubro

Plano para resposta sazonal em saúde durante o inverno entrou hoje em vigor

Coimbra

Coimbra
01 de outubro às 17h58

Juntos Somos Coimbra quer avançar com Palácio da Justiça e Escola das Artes

0 comentário(s)
Coimbra
01 de outubro às 17h49

Chega em Coimbra diz que Câmara deve ser alavanca para ensino superior

0 comentário(s)
Coimbra
01 de outubro às 15h29

Perseguição policial em Coimbra (com vídeo)

0 comentário(s)