Coimbra
Juntos Somos Coimbra quer avançar com Palácio da Justiça e Escola das Artes
DR
O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra afirmou hoje que pretende avançar com projetos do novo Palácio da Justiça e da Escola das Artes, acreditando que as obras para os dois edifícios podem arrancar no próximo mandato.
O atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, afirmou que pretende avançar com o projeto de arquitetura do novo Palácio da Justiça, a partir de um contrato interadministrativo já celebrado com a tutela, e deixar o processo pronto para depois poder ser lançado a concurso para a sua construção.
