Judoca Patrícia Sampaio conquista ouro no Grand Slam de Paris

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, conquistou hoje a medalha de ouro em -78 kg no Grand Slam de Paris, um dos torneios mais conceituados do circuito internacional.

A judoca de Tomar iniciou o circuito da melhor forma, com uma entrada implacável na capital parisiense, onde derrotou hoje três adversárias do top-8, entre as quais as primeira e terceira cabeças de série na competição.

Na final, Sampaio derrotou a ex-campeã mundial e medalha de prata em Paris2024, Inbar Lanir, com uma projeção para ippon a 1.15 minutos do final, e quando a sua adversária israelita já tinha dois castigos.