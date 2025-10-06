O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra rejeitou hoje a acusação de que esteja a destruir os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e disse que nunca houve nenhum executivo que fizesse tanto por aquela estrutura.

O atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, que se recandidata ao segundo mandato numa coligação entre PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT), frisou à agência Lusa que está a trabalhar em soluções para resolver os problemas, algumas já rejeitadas, que se mantêm há anos.

“Temos tentado várias soluções – a internalização, que era para gerir melhor os SMTUC, mas a oposição impediu. Depois começámos a trabalhar na empresarialização, que é um processo complexo que depende de nós [Câmara], da Assembleia Municipal e do Tribunal de Contas, e já apresentámos o projeto”, explicou o candidato à agência Lusa.

