Jorge Pinto quer 2026 com melhor habitação, saúde, cultura e coesão territorial
O candidato presidencial Jorge Pinto desejou hoje que em 2026 os portugueses tenham melhores respostas na saúde e habitação e mais cultura e coesão territorial, e indicou que será o Presidente da “esperança e otimismo”.
Numa mensagem de Ano Novo divulgada à comunicação social, o deputado assinalou que 2026 terá “enormes desafios, tanto a nível nacional como a nível internacional”.
“Aqui, em Portugal, temos de ser capazes de finalmente concretizar o direito à habitação a um preço digno que as pessoas possam pagar. Precisamos de reforçar o nosso Serviço Nacional de Saúde, a mais bela das conquistas da nossa democracia, porque é intolerável termos ainda tantas pessoas sem médico de família e termos de esperar meses ou anos por uma consulta. Precisamos de mais cultura, mais cultura em todo o território, porque a cultura é vida, a cultura é qualidade de vida”, afirmou.
O candidato apoiado pelo Livre considerou que é preciso também “apostar na escola pública, para que ela seja aquilo que pode e deve ser, um verdadeiro elevador social que não deixa ninguém para trás” e defendeu “políticas ecologistas” e “corajosas, de combate e adaptação”, para enfrentar as alterações climáticas.
Na mensagem gravada em Amarante, de onde o candidato é natural, pediu igualmente “mais coesão territorial”.
“Num país muito vincado e virado para o litoral, precisamos dizer que temos de viver, em qualquer parte do país, com qualidade de vida e com todas as oportunidades que nós merecemos”, sustentou.
Jorge Pinto referiu-se também às eleições presidenciais de 18 de janeiro, às quais concorre, e antecipou que será “o Presidente da República que torna real a esperança e o otimismo”.
“O Presidente da República que diz presente e o diz convosco, com cada um e cada uma dos portugueses, e que com eles constrói o país onde vale a pena viver”, indicou.
O candidato a Belém deixou também um apelo ao voto, pedindo aos eleitores que se juntem à sua caminhada.
“Uma caminhada que não deixa ninguém para trás e que faz com que Portugal seja o país que todos merecemos. Um país onde vale a pena viver e onde ninguém, absolutamente ninguém, fica para trás”, disse.
As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.
Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde.
Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.
Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República.
A campanha eleitoral decorre de 04 a 16 de janeiro.