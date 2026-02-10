diario as beiras
Região Centro

Jorge Conde eleito vice-presidente da CCDRC

10 de fevereiro de 2026 às 17 h34
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O antigo presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Jorge Conde, foi hoje eleito vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro de Coimbra.

Jorge Conde foi eleito pelo conselho regional da CCDRC, órgão do qual já fazia parte. O conselho é constituído por representantes de entidades regionais, municipais e do ensino superior.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de fevereiro

Rio Ceira continua a subir e volta a inundar casas no Cabouco em Coimbra
10 de fevereiro

Estrada cortada entre a Cidreira e o Bolão
10 de fevereiro

Autarca de Pinhel é a nova presidente do Conselho Regional da CCDR Centro
10 de fevereiro

Escolas em Soure estão amanhã encerradas devido às cheias ( com vídeo)

Região Centro

Região Centro
10 de fevereiro às 18h58

Autarca de Pinhel é a nova presidente do Conselho Regional da CCDR Centro

0 comentário(s)
Região Centro
10 de fevereiro às 18h51

Escolas em Soure estão amanhã encerradas devido às cheias ( com vídeo)

0 comentário(s)
Região Centro
10 de fevereiro às 17h34

Jorge Conde eleito vice-presidente da CCDRC

0 comentário(s)