O antigo presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Jorge Conde, foi hoje eleito vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro de Coimbra.

Jorge Conde foi eleito pelo conselho regional da CCDRC, órgão do qual já fazia parte. O conselho é constituído por representantes de entidades regionais, municipais e do ensino superior.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS