Jogo do União 1919 não se vai realizar no Estádio Cidade de Coimbra

O União de Coimbra informou ontem, que o jogo da 11.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, inicialmente agendado para o Estádio Cidade de Coimbra, será realizado no Estádio Municipal de Taveiro Sérgio Conceição, no próximo domingo, 8 de dezembro, às 15H00.

“Devido a imprevistos externos de última hora, alheios à nossa responsabilidade, o local do jogo foi alterado. Lamentamos profundamente que, mais uma vez, o União de Coimbra se veja impossibilitado de jogar no centro da sua cidade”, disse o clube.

Apesar das “contrariedades”, os unionistas afirmaram que seguem “firmes no compromisso de honrar o clube e de lutar com a mesma determinação dentro de campo”.

