Job Summit IPC reforça a ligação entre academia, ciência e mercado de trabalho

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

O Job Summit IPC & Science2business 2026, promovido pelo INOPOL – Academia de Empreendedorismo do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), afirmou-se como um evento que aproxima a academia, a ciência e o mercado de trabalho. Decorre hoje, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e reúne naquele espaço quatro dezenas de empresas, entre elas algumas das mais importantes da região e do país, e cerca de meio milhar de estudantes, mas também investigadores e docentes.

Reforçando a visão estratégica do IPC de afirmar o ensino superior como agente ativo de inovação, empregabilidade, transferência de conhecimento e desenvolvimento sustentável do território, o Job Summit IPC, já na sua 4.ª edição e este ano com o tema “Empowering Futures”, é pensado para ser um espaço de encontro e colaboração, que reúne estudantes, diplomados, investigadores, docentes, empresas, startups e entidades parceiras, promovendo o contacto direto entre talento, conhecimento e oportunidades profissionais.

A iniciativa reflete também o compromisso do INOPOL com a promoção do empreendedorismo qualificado, da empregabilidade especializada e da valorização do conhecimento científico e tecnológico.

Artigo completo na edição de hoje do Diário As Beiras