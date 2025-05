João Pedro Pais na Queima das Fitas de Coimbra

João Pedro Pais, uma das vozes mais marcantes e acarinhadas da música portuguesa, é presença confirmada na Queima das Fitas de Coimbra 2025. O artista sobe ao palco no dia 31 de maio, num concerto especial que assinala o Dia do Antigo Estudante, um momento de celebração, reencontro e solidariedade.

Este dia é dedicado à angariação de fundos para o Fundo de Ação Social António Luís Gomes, uma iniciativa conjunta da Associação Académica de Coimbra (AAC), da Universidade de Coimbra, dos Serviços de Ação Social da UC e da própria Queima das Fitas. O objetivo é apoiar estudantes com dificuldades financeiras que não têm acesso a apoios sociais existentes.

“É com grande honra que recebemos João Pedro Pais num dia tão simbólico e importante para a academia e para a comunidade. Para além do talento e da emoção que traz em cada atuação, a sua presença reforça o espírito de solidariedade e união que queremos promover com este concerto”, afirma a Comissão Organizadora da Queima das Fitas.

Com mais de 25 anos de carreira, João Pedro Pais conquistou gerações com canções como “Ninguém é de ninguém”, “Mentira” e “Louco (por ti)”. O seu mais recente álbum, “Amigo Improvável” (2025), reafirma a sua relevância no panorama musical nacional, trazendo novas sonoridades e colaborações.