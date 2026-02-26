diario as beiras
Coimbra

Jazz ao Centro inaugura modelo de apoio à criação com Embryo de Luís Figueiredo

26 de fevereiro de 2026 às 17 h25
DR

O pianista Luís Figueiredo vai reunir cinco músicos da área do jazz para encontros em duo, no Salão Brasil, em Coimbra, no âmbito do projeto Embryo, com o qual a Jazz ao Centro Clube (JACC) inaugura um novo modelo de apoio à criação.

O projeto Embryo, concebido pelo pianista e compositor Luís Figueiredo, arranca na terça-feira, 03 de março, e é considerado um dos “mais relevantes” da JACC no que respeita ao apoio à criação artística.

“Inaugura um modelo que se espera ter continuidade no futuro próximo, reforçando o compromisso da JACC com processos criativos sustentados e colaborativos”, refere um comunicado enviado à agência Lusa.

O projeto propõe um “formato inovador”, em que, ao longo de cinco sessões, sempre nas primeiras terças-feiras de cada mês, às 21:30, o pianista e compositor conimbricense convidará cinco músicos da área do jazz para encontros em duo.

O saxofonista britânico Andy Sheppard abre o ciclo na terça-feira, numa apresentação inserida na XXVIII Semana Cultural da Universidade de Coimbra.

Seguem-se o trompetista João Pedro Dias (07 de abril), a harpista Angélica V. Salvi (05 de maio) e o contrabaixista norte-americano Michael Formanek (02 de junho).

A última sessão será com o baterista Diogo Alexandre, a 07 de julho.

Cada sessão servirá de base para uma residência artística em sexteto, a realizar no último semestre do ano.

O resultado do projeto será apresentado em concerto nos Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra, em outubro.

Segundo Luís Figueiredo, o Embryo é “um espaço amplo de criação artística, em primeira instância individual, mas logo depois profundamente dialética”.

“Tem início nas minhas propostas musicais, poéticas, conceptuais, umas mais incompletas do que outras, e instiga cada convidado à sua exploração, primeiro na intimidade do duo, mais tarde no contexto mais alargado de um ensemble”, acrescentou o compositor.

Autoria de:

Agência Lusa

