diario as beiras
Coimbra

Jardim Botânico celebra Dia da Árvore com atividades para escolas e público em geral

17 de março de 2026 às 20 h14
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Jardim Botânico vai comemorar o Dia da Árvore na sexta-feira e no sábado (Fotografia: DR)

O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra vai comemorar o Dia da Árvore, na sexta-feira e no sábado, com atividades destinadas, respetivamente, a alunos do 1º ciclo do Ensino Básico e ao publico em geral.

Na atividade de sexta-feira, que decorre entre as 10:00 e as 12:00, dirigida aos mais novos, “os alunos põem à prova os seus conhecimentos botânicos” e saberão se “conseguem reconhecer as árvores da nossa floresta” e “as árvores das nossas ruas, que nos fazem companhia todos os dias”.

Para sábado, 21 de março, data em que se assinala anualmente o Dia da Árvore, os interessados podem, entre as 10:30 e as 12:00, “descobrir as histórias de algumas das árvores mais emblemáticas” do Jardim Botânico, percorrendo com os seus responsáveis “os espaços e personagens deste nosso Museu vivo!”

Com ponto de encontro no Portão dos Arcos, ambas as atividades são gratuitas, mas sujeitas a inscrição e com número limitado de vagas.

Autoria de:

Agência Lusa

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