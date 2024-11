Isabel Damasceno não avança para recandidatura à presidência da CCDR Centro

A atual presidente Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR Centro), Isabel Damasceno, não vai apresentar uma recandidatura à liderança da entidade que preside desde a saída de Ana Abrunhosa (janeiro de 2020), tendo posteriormente sido eleita naquele que foi o primeiro sufrágio par ao cargo.

Em entrevista ao jornal ECO, divulgada ontem, a atual presidente assume que “não haverá eventual recandidatura”. “Faz todo o sentido, no próximo ato eleitoral, que se imagina que seja após as eleições autárquicas (é o que está previsto), dê lugar a outro.

E vou gozar a minha reforma, que também preciso”, referiu também a antiga presidente da Câmara Municipal de Leiria.

No próximo quadro comunitário, a região Oeste e Vale do Tejo passa a ser tutelada pela CCDR de Lisboa, deixando a alçada da CCDR Centro. “É evidente que a sua saída é uma perda. Se do ponto de vista estratégico é a vontade deles, nunca estamos aqui para complicar a vontade de ninguém”, assegurou.

Isabel Damasceno revelou ainda que “já foram pagos 400 mil euros aos pequenos agricultores cujas explorações foram destruídas” nos incêndios de setembro, tendo assumido que as equipas das CCDR estão no terreno a apurar prejuízos. “Estamos a fazer ainda o apuramento maior. Mas direi que entre 60 a 70 milhões [de euros], à volta disso”, frisou.