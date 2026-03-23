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Desporto

Isaac Nader vice-campeão do mundo nos 1.500 metros

22 de março de 2026 às 18 h08
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FP Atletismo

O português Isaac Nader sagrou-se hoje vice-campeão do mundo dos 1.500 metros em pista curta, em Torun, na Polónia, atrás do espanhol Mariano García, após a conquista do título ao ar livre em Tóquio2025.

O algarvio, de 26 anos, detentor da melhor marca da temporada entre os finalistas, com 03.32,44 minutos, terminou no segundo lugar, em 03.40,06, atrás de Garcia, campeão mundial dos 800 metros em Belgrado2022 (03.39,63), enquanto o australiano Adam Spencer terminou no terceiro posto (03.40,26).

Isaac Nader, que este ano já bateu os recordes nacionais dos 800, 1.500 e 3.000 metros, conquistou a terceira medalha nacional na distância em pista curta, depois da vitória de Rui Silva, em Lisboa2001 e da do bronze de Mário Silva, em Sevilha1991.

O meio-fundista do Benfica conquistou a segunda medalha lusa em Torun2026, a sexta de prata, num total de 19 ‘metais’.

Autoria de:

Agência Lusa

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