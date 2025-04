IPC leva três equipas às fases finais universitárias com troféus em mente

“Com ambição e responsabilidade”. Foi desta maneira que o Politécnico de Coimbra (IPC) apresentou ontem as três equipas que irão participar na fase final dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU) 2025 entre os dias 7 e 18 de abril.

Futsal feminino, futebol de 11 masculino e basquetebol masculino são os três conjuntos do IPC que partem para a fase final, que se realiza em Coimbra, com vontade de fazer história, como afirmou Jorge Conde, presidente da instituição.

“Já fomos vice-campeões, mas ainda não conseguimos chegar ao lugar mais alto do pódio. Esperemos que seja este ano”, apontou enquanto se dirigia para os atletas numa conferência de apresentação das equipas, realizada na Casa do Bispo.

Jorge Conde não tem dúvidas que este desejo hoje só é possível depois de uma restruturação realizada nos últimos anos no departamento de desporto.

