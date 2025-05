iParque vai ser ampliado em mais de 18 hectares em terrenos que custaram um milhão de euros

O iParque vai ser expandido em mais de 18 hectares. A administração do Parque para a Inovação em Ciência, Tecnologia e Saúde e a Câmara Municipal de Coimbra formalizaram na passada segunda-feira a escritura para 44 parcelas com uma área de 185.500 m2, ou seja, o equivalente a cerca de 18 campos de futebol. Esta escritura foi feita pelo valor de 964 mil euros.

A operação antecede a candidatura da administração do iParque a fundos comunitários que está a ser preparada para o Centro 2030, com vista ao financiamento dos custos com a aquisição destes terrenos, bem como para a sua infraestruturação e constituição dos futuros lotes.

