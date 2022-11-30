O Itinerário Principal 3 (IP3) encontra-se hoje cortado nos dois sentidos e sem previsão de reabertura devido a uma derrocada que ocorreu na zona de Almaça, a poucos quilómetros da Barragem da Aguieira, informou hoje a GNR de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a circulação rodoviária no IP3 está cortada nos dois sentidos desde as 10H20, devido a uma derrocada que ocorreu ao quilómetro 61,300.

“Não temos previsão para a sua reabertura. Tratou-se de uma derrocada da escarpa lateral, que originou a queda de pedras”, descreveu.

À agência Lusa, a GNR de Coimbra indicou ainda que os desvios do trânsito estão a ser feitos pela Estrada Nacional 2 (EN2) em direção à Barragem da Aguieira; pelo Itinerário Complementar 6 (IC6) e pela EN 234 em direção ao Luso.